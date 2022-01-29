هل التوتر النفسي المستمر خطر على القلب؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قال البروفيسور فولكر كولنر إن التوتر النفسي المستمر يؤذي القلب، ويتسبب في ارتفاع ضغط الدم وضيق الأوعية الدموية، ويرفع خطر الإصابة بأزمة قلبية أو قصور القلب، فضلاً عن ارتفاع خطر الإصابة بسكتة دماغية.



وأضاف كبير أطباء الطب النفسي الجسدي الألماني أن الاكتئاب يرفع أيضاً خطر الإصابة بأزمة قلبية مثل التدخين تقريباً.

ولتجنب هذه المخاطر ينصح بتقنيات الاسترخاء مثل التأمل واليوغا، وتدريب التحفيز الذاتي، والمواظبة على الرياضة للتخلص من هرمون التوتر "الكورتيزول".

وإذا لم تفلح هذه التدابير يجذ استشارة طبيب نفسي والخضوع للعلاج.