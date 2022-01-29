شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دراسة تثير القلق حول أضرار فيروس كورونا طويل الأمد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

حذرت دراسة جديدة من الآثار الطويلة لفيروس كورونا لدى المرضى الذين أدخلوا العناية المركزة، وحثت على مراقبتهم فترة طويلة بعد شفائهم.



وتحدث متلازمة "كوفيد طويل الأمد" بعد نحو 3 أشهر من الإصابة بعدوى كورونا، مع استمرار الأعراض لمدة شهرين على الأقل. وتشمل العلامات الأكثر شيوعاً لهذه المتلازمة الشعور بالتعب والإرهاق وضيق التنفس والمشاكل الإدراكية التي تؤثر بشكل عام سلباً على أداء الأنشطة اليومية، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

وأظهر تحليل لأكثر من 246 مريضا أدخلوا العناية المركزة في هولندا جراء كوفيد أن معاناتهم من الأعراض استمرت لحوالي عام بعد العلاج.

وتوصلت الدراسة التي نشرت في مجلة (JAMANETWORK) إلى أن ما يقرب من 3 أرباع المرضى (74.3%) ما زالوا يعانون من مشاكل جسدية بعد 12 شهرا من زيارتهم للمستشفى، بحسب موقع "الحرة" الأمريكي.

وتؤكد الدراسة أهمية المراقبة الطويلة للمرضى بعد خروجهم من العناية المركزة لتجنب مضاعفات الآثار الطويلة الأمد. وتقول الباحثة ماريك زيجرز، من المركز الطبي لجامعة رادبود في هولندا: "تظهر هذه الدراسة التأثير المذهل لكورونا على حياة المرضى الذين يدخلون العناية المركزة".

وتضيف الباحثة أنه حتى بعد عام على شفائهم تستمر معاناة نصفهم من التعب ونقص الطاقة. وأبلغ معظم المرضى عن مشاكل جسدية، إذ قال 38.9% إنهم ما زالوا يشعرون بالضعف بعد عام من الإصابة بالفيروس.

وكشف 26.2% من المشاركين معاناتهم من مشاكل في الصحة العقلية، في حين أشار 16.2% منهم إلى معاناتهم من مشاكل الإدراك.

وشملت الأعراض الجسدية التي ذكرها المشاركون في الدراسة الألم وضعف العضلات وضيقا في التنفس. أما بالنسبة للمشاكل العقلية، فقد أبلغ حوالي واحد من كل خمسة أشخاص عن مشاعر القلق أو الإجهاد.

ويعرّف المعهد الوطني البريطاني للتميز في الرعاية الصحية متلازمة "كوفيد طويل الأمد" على أنها علامات وأعراض تظهر أثناء أو بعد الإصابة بالعدوى، وتستمر لأكثر من 3 أشهر.

وفي الولايات المتحدة، تُعرِّف المعاهد الوطنية للصحة مرضى متلازمة "كوفيد طويل الأمد" بأنهم أولئك الذين لا يتعافون تماماً في غضون أسابيع قليلة من الإصابة، وتشمل الأعراض المتلازمة: "ضباب الدماغ أو التفكير الضبابي" واضطرابات النوم والحمى المتقطعة وأعراض الجهاز الهضمي والقلق والاكتئاب، وهي يمكن أن تستمر لأشهر وتتراوح من خفيفة إلى مسببة للإعاقة.

وحدد باحثون في مراجعة حديثة نُشرت في التقارير العلمية، أكثر من 50 عرضاً مختلفاً لهذه المتلازمة تشمل 9 أعضاء وأنظمة، بما في ذلك الكلى والرئتان والبنكرياس والقلب.

وفي الوقت نفسه، يحاول العلماء فهم الآليات الدقيقة التي تسبب مرض "كوفيد طويل الأمد"، إذ يقترح البعض أن الأمر قد يكون له علاقة بتلف الأعضاء الناجم عن الفيروس، بينما يعتقد البعض الآخر أنه ناتج عن التهاب الذي يسبب خللا في نظام المناعة بعد الإصابة.

وما زال العلماء يقيمون إلى أي مدى يمكن للقاحات أن تمنع أو تقلل من ظهور "كوفيد طويل الأمد". وتشير أحدث دراسة أجراها فريق بحث إسرائيلي إلى أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد كورونا أقل عرضة للإصابة بأعراض "كوفيد طويل الأمد"، على الرغم من أن حجم البحث صغير نسبياً.

وتتماشى هذه النتائج مع دراسة سابقة، أجراها فريق بحثي في جامعة كينجز لندن البريطانية ونشرت في مجلة The Lancet الطبية في سبتمبر/ أيلول الماضي، والتي وجدوا فيها أن مخاطر "كوفيد طويل الأمد" كانت أقل بعد جرعتين من لقاحات فايزر وموديرنا وأسترازينيكا.