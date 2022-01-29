عاصفة شتوية عنيفة تضرب أمريكا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

تأهب سكان نيويورك ونيو إنجلاند، السبت، لقدوم عاصفة شتوية قوية تجلب رياحاً عاتية وبرودة قارسة وثلوجاً يصل سمكها إلى 60 سنتيمتراً.



ومن المتوقع أن تكون واحدة من أقسى العواصف في السنوات الأخيرة.

ومع تحرك العاصفة صوب الساحل الشرقي للولايات المتحدة بعدما تشكلت في المحيط الأطلسي قبالة ولايتي نورث وساوث كارولاينا، ألغت شركات الطيران 5000 رحلة خلال عطلة نهاية الأسبوع وأعلنت تأجيل أكثر من 8000.

وأعلن حكام ماريلاند وماساتشوستس ونيوجيرسي ونيويورك حالة الطوارئ ونبهوا إلى احتمال انقطاع الكهرباء وحثوا السكان على إخلاء الطرق السبت.

وقال تشارلي بيكر حاكم ماساتشوستس في مؤتمر صحفي: "ستكون عاصفة عاتية، واحدة من أعتى العواصف التي شهدناها في السنوات الماضية على الأرجح، من المتوقع أن يكون الانتقال على الطرق شبه مستحيل ونحث الجميع على البقاء في منازلهم الليلة وغداً قدر المستطاع".

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد تحذيراً من احتمال حدوث فيضانات بالمناطق الساحلية، وألغت شركة أمتراك للسكك الحديدية خدمات نقل الركاب في معظم أنحاء المنطقة.

وأظهرت لقطات فوتوغرافية على وسائل التواصل الاجتماعي تهافتا على شراء السلع الغذائية ورفوفا خاوية بالمتاجر.

وحذرت هيئة الأرصاد من أن ذرات الثلوج في الأجواء يمكن أن تقلل الرؤية بشدة، ومن أن الرياح القوية قد تتسبب في سقوط فروع أشجار وانقطاع الكهرباء عن أجزاء بالمنطقة.