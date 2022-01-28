شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القطة "ويلو" تنضم لأسرة بايدن في البيت الأبيض والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 28 يناير 2022

الخليج 365- متابعات

أعلن مكتب سيدة أمريكا الأولى جيل بايدن، أن الأسرة انضم إليها في البيت الأبيض عضو جديد.. القطة ويلو ذات الشعر الأبيض والرمادي المخطط والتي يبلغ عمرها عامين.



مايكل لا روسا المتحدث باسم السيدة الأولى، وهي أستاذة متخصصة في التعليم الجامعي المتوسط، قال إنها أطلقت اسم ويلو على القطة، نسبة إلى مدينتها ويلو جروف بولاية بنسلفانيا.

وأضاف أن السيدة بايدن، كانت قد أعلنت في أبريل/ نيسان أن الأسرة تستعد لاستقبال قطة.