شكرا لقرائتكم خبر عن تنويه مهم من أمانة جدة بشأن طلبات تعويض إزالة المناطق العشوائية‬⁩ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

أعلنت أمانة جدة بالتعاون مع الهيئة العامة لعقارات الدولة عن بدء استقبال طلبات تعويض إزالة المناطق العشوائية عبر بوابة الأمانة الرقمية.

وأكدت إمارة منطقة مكة المكرمة، عبر حسابها على موقع تويتر، أن أمانة جدة ستبدأ في استقبال طلبات التعويض الرقمية دون الحاجة لمراجعة مقر اللجنة، كما سيستمر استقبال الطلبات في مقر اللجنة الميداني، على النحو التالي:

ـ التعويضات عن الأراضي المملوكة بصكوك شرعية ستكون عن الأرض والأنقاض.

ـ الأراضي غير المملوكة بصكوك شرعية ستكون عن الأنقاض.

كما أعلنت الأمانة عن بداية استقبال الطلبات من الأحد 26 جمادي الثاني 1443هـ ـ 30 يناير 2022

طلبات التقديم:

1 ـ صورة من الصك أو الوثيقة

2 ـ بيانات المالك

3 ـ صورة الهوية الوطنية للمالك

4 ـ صورة الهوية الوطنية للوكيل وصورة الوكالة الشرعية

5 ـ صورة فوتوغرافية للمبنى بالكامل واضحة إن وجدت

6 ـ صورة فاتورة الكهرباء إن وجدت

7 ـ رقم توثيق المبنى

8 ـ صورة جوية للموقع إن وجدت