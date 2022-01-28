شكرا لقرائتكم خبر عن فيسبوك يُفاجئ مستخدميه بهذا التحديث الجديد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشفت شركة “ميتا” فيس بوك سابقًا، أنها بصدد إطلاق تحديث جديد يمكن المستخدمين من استقبال إشعارات هامة.

وكشف الرئيس التنفيذى للشركة مارك زوكربيرج، عن تحديث جديد يمكن المستخدمين من استقبال إشعار حال تم التقاط صورة سكرين شوت من أي طرف آخر، وذلك عبر محادثات الماسنجر، حسب “سبوتنيك”.

وأضاف زوكربيرج، أنه تم تحديث ميزة المحادثات السرية في ماسنجر، بإمكانية تنبيه المرسل عندما يأخذ المستلم لقطة شاشة من محادثة ما أثناء الشات المتبادل.

وشارك مارك، منشورا مع زوجته بريسيلا تشان، عن طريق عرض ميزة اكتشاف لقطة الشاشة، مؤكدًا قرب إطلاق ميزات أخرى إلى خدمة المراسلة وتحديث جديد للمحادثات المشفرة عبر فيس بوك.