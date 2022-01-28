شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. روبوت ذكي يجري أول عملية جراحية بدقة عالية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشف علماء في جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أنهم ابتكروا “روبوت ذكي”، تمكن من إجراء أول جراحة بالمنظار من دون أي تدخل بشري.

واعتبر الخبراء أن هذه خطوة مهمة جدا في مجال استثمار الروبوتات للقيام بعمليات جراحية مؤتمتة بالكامل على البشر.

وأوضحوا أن الروبوت المطور أثبت جدارته، في وقت تمثل فيه عمليات الأنسجة الرخوة خاصًا للروبوتات، حسب “سبوتنيك”.

وأكد فريق البحث أن النسخة المحسنة من روبوت “STAR” استطاعت تنفيذ المهمة بنجاح، ودقة متناهية خلال العمل الجراحي.

وأشار إلى أن الروبوت يحتوي على أدوات جراحية مدمجة، بالإضافة إلى نظام لمراقبة المريض أثناء الجراحة والذي يساهم في تصحيح الإجراءات بشكل مباشر.