شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تجمد المياه في حائل مع انخفاض درجات الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تجمد المياه صباح اليوم في منطقة حائل بسبب شدة البرودة وانخفاض درجات الحرارة. وأوضح الفيديو المتداول، كيف أدى البرد القارس ودرجات الحرارة المنخفضة، إلى تجمد المياه في وديان وشعاب وطرقات المنطقة وسط جو شتوي بارد. يأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، عن موجة باردة متوقعة اعتبارًا من الأسبوع المقبل على معظم أجزاء ومناطق المملكة، مؤكدًا أنه متبقي شهرين على انتهاء الشتاء، وأنه متوقع أن تظل درجات الحرارة في معدلاتها المنخفضة على معظم مناطق المملكة، معتدلة نسبيًا على سواحلها.

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