شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. جانب من استعدادات القوات الأمنية السعودية في تمرين “أمن الخليج العربي 3” والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

واصلت الأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العمليات الافتراضية الأمنية التخصصية في التمرين التعبوي المشترك “أمن الخليج العربي 3″، وذلك بموقع عمليات التمرين بالمنطقة الشرقية.

من جانبه، قال قائد القوات الأمنية السعودية، العقيد ركن فهد بندر بن عميره، أن التمرين يعقد هذا العام برعاية المملكة، ممثلة في وزارة الداخلية وبمشاركة من رئاسة أمن الدولة.

وأشار إلى أن القوة الأمنية السعودية تشارك في التمرين بقطاعات مشكلة من وزارة الداخلية، وقطاعات متخصصة من رئاسة أمن الدولة في مجال مكافحة الإرهاب.

وأكد أن جميع الأجهزة الأمنية الخليجية المشاركة تعمل وفق منظومة واحدة وفق الأهداف والخطط الموضوع للتمرين.