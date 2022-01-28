شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة القصيم تقبض على 3 مقيمين سرقوا 1.5 طن حديد من مشروع تحت الإنشاء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف المتحدث باسم شرطة القصيم، بأن شرطة المنطقة تمكنت من استرداد 1.5 طن حديد تم سرقتها من مشروع تحت الإنشاء.

وأوضح في بيان عبر “تويتر”، أنه تم القبض على السارقين وهم 3 أشخاص، مقيمان من الجنسية البنجلاديشية، ومقيم من الجنسية الباكستانية.

وأكد أنه تم إيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.