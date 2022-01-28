- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. مسؤول يكشف عن عقوبة الغش في المواد الغذائية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف رئيس إنفاذ أنظمة الغذاء عبد اللطيف الشبيكي، أن غرامة الغش في المواد الغذائية 100 ألف ريال وأقصى عقوبة تصل لنصف مليون.
وأوضح لـ”الإخبارية”، أن النظام يتضمن عقوبات مختلفة ومتعددة بحسب طبيعة الغش في المواد الغذائية، وأن جدول المخالفات تضمن عدد من المخالفات مثل؛ قيام المنشأة بتداول غذاءًا مغشوشًا أو الإعلان عنه، فهذه عقوبتها مائة ألف ريال.
وأضاف أن هناك عدد من المخالفات الأخرى التي تضمنها الجدول المنظم، حيث تصل عقوبة الغش في المواد الغذائية بها إلى 50 ألف ريال.
وأكد أن أقصى عقوبة لمخالفات الغش في المواد الغذائية بالجدول، تصل إلى خمسمائة ألف ريال، كما تصل الغرامة عن طريق لجنة النظر في العقوبات إلى 10 ملايين ريال.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. مسؤول يكشف عن عقوبة الغش في المواد الغذائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.