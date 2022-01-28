شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. مسؤول يكشف عن عقوبة الغش في المواد الغذائية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف رئيس إنفاذ أنظمة الغذاء عبد اللطيف الشبيكي، أن غرامة الغش في المواد الغذائية 100 ألف ريال وأقصى عقوبة تصل لنصف مليون.

وأوضح لـ”الإخبارية”، أن النظام يتضمن عقوبات مختلفة ومتعددة بحسب طبيعة الغش في المواد الغذائية، وأن جدول المخالفات تضمن عدد من المخالفات مثل؛ قيام المنشأة بتداول غذاءًا مغشوشًا أو الإعلان عنه، فهذه عقوبتها مائة ألف ريال.

وأضاف أن هناك عدد من المخالفات الأخرى التي تضمنها الجدول المنظم، حيث تصل عقوبة الغش في المواد الغذائية بها إلى 50 ألف ريال.

وأكد أن أقصى عقوبة لمخالفات الغش في المواد الغذائية بالجدول، تصل إلى خمسمائة ألف ريال، كما تصل الغرامة عن طريق لجنة النظر في العقوبات إلى 10 ملايين ريال.