شكرا لقرائتكم خبر عن “تويوتا” إلى سطح القمر بهذه السيارة الحديثة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشفت عملاق السيارت العالمية “تويوتا”، أنها بصدد تصنيع مركبة لاستكشاف سطح القمر، وذلك بالتعاونون مع وكالة الفضاء اليابانية.

وأوضحت أنها أطلقت على السيارة الحديثة، اسم “لونار كروزر” والتي يكرّم اسمها سيارة “تويوتا لاند كروزر” الرياضية المتميزة.

وأضافت الشركة أنها من خلال الذهاب إلى الفضاء، تزداد القدرة على تطوير الاتصالات السلكية واللاسلكية وغيرها من التقنيات التي ستدث طفرة تكنولوجية عالمية في وقت قرب، حسب “سكاي نيوز”.

وأشارت إلى أن شركة “جيتاي” اليابانية، التي تم التعاقد معها تمكنت من تطوير ذراعا آلية لمركبة “لونار كروزر”، والتي صممت لأداء مهام مثل الفحص والصيانة، حيث يسمح بتغيير طرف الذراع بحيث يمكن أن تقوم بمهام مثل الغرف والرفع والكنس.

وأكد الخبراء بالشركتين، أن الفضاء هو المكان الذي ستكون فيه الروبوتات والعمليات الإلكترونية ذات فائدة، ولكن العمل فيه ينطوي على تكاليف باهظة ومخاطر كبيرة.