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شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيهات مهمة من “الصحة” للمصاب بـ”كورونا” خلال فترة الحجر المنزلي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير
أوضحت وزارة الصحة، اليوم، الممارسات الصحية للمصاب في الحجر المنزلي، والأمور التي بجب أن يلتزم بها.
وفي تغريدة للوزارة على موقع توتير: أوضحت تلك الأمور التي يجب الالتزام بها، وهي:
ـ افتح النوافد للحفاظ على تجدد الهواء
ـ التواصل عن بعد من خلال التطبيقات والهواتف
ـ استخدام المناديل أو المرفق لتغطية الفم عند السعال أو العطس
ـ غسل اليدين بالماء والصابون وتعقيمهما
ـ لا تشارك أدواتك المستعملة مع الآخرين
ـ لا يسمح بالزيارات أو استقبال الآخرين
ـ عدم مشاركة دورة المياه مع الآخرين
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