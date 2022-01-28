شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيهات مهمة من “الصحة” للمصاب بـ”كورونا” خلال فترة الحجر المنزلي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

أوضحت وزارة الصحة، اليوم، الممارسات الصحية للمصاب في الحجر المنزلي، والأمور التي بجب أن يلتزم بها.

وفي تغريدة للوزارة على موقع توتير: أوضحت تلك الأمور التي يجب الالتزام بها، وهي:

ـ افتح النوافد للحفاظ على تجدد الهواء

ـ التواصل عن بعد من خلال التطبيقات والهواتف

ـ استخدام المناديل أو المرفق لتغطية الفم عند السعال أو العطس

ـ غسل اليدين بالماء والصابون وتعقيمهما

ـ لا تشارك أدواتك المستعملة مع الآخرين

ـ لا يسمح بالزيارات أو استقبال الآخرين

ـ عدم مشاركة دورة المياه مع الآخرين