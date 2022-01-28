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شكرا لقرائتكم خبر عن “الصحة”: تسجيل 4474 حالة إصابة بكورونا وتعافي 4445 حالة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية, تضمنت تسجيل (4474) حالة مؤكدة وتعافي (4445) حالة, فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (869).
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (675471), فيما بلغ عدد حالات التعافي (626532), كما جرى تسجيل حالتي وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (8931) “يرحمهم الله”.
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).
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