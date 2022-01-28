شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يعلق على خبر إصابة طفل بالسكري بسبب لقاح كورونا: غير صحيح (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال استشاري طب الأطفال والغدد الصماء د. عبد المعين الأغا، إن خبر إصابة الطفل بالسكري بسبب لقاح كورونا غير صحيح.

وعلق الأغا في مداخلة مع برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية” ، على ما تم تداوله بشأن تسبب اللقاح المُضاد لفيروس “كورونا” في إصابة أحد الأطفال بمرض السكري، بقوله: “إن ما حدث قد يكون صدفة”.

وأضاف أن ما يجري تداوله بشأن تلك الواقعة “غير صحيح”، كون الإصابة بالنوع الأول من داء السكري تحدث جراء خلل بالجهاز المناعي يتشكل خلال شهور أو أعوام ولا يمكن حدوثه خلال 3 أيام فقط.

وأوضح الأغا أنه جرى رصد الكثير من الشائعات حول أضرار مُحتملة للقاح “كورونا” خلال الأسبوعين الماضيين عبر وسائل التواصل، موضحا أن مطلقي تلك الشائعات يستغلون استمرار تخوف البعض من اللقاحات.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل (4738) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (2) حالات وفاة رحمهم الله.

وأضافت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل (4973) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (622,087) حالة ولله الحمد.