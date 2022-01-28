شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مواطن سرق ألواحًا حديدية تابعة لإحدى الشركات بتبوك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت شرطة منطقة تبوك، اليوم الجمعة، أنه تم القبض على شخص سرق ألواحًا حديدية تابعة لإحدى الشركات.

وفي التفاصيل، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك، بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة قبضت على مواطن لسرقته ألواحاً حديدية تابعة لإحدى الشركات.

وأضاف متحدث شرطة منطقة تبوك، أنه جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته إلى النيابة العامة.