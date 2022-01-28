شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 5 أشخاص وإخلاء 9 آخرين في حريق مبنى سكني بجدة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة، مساء أمس الخميس، حريقا في عدادات كهربائية في مبني سكني بحي الشرفية.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في “تويتر”، أن مدني جدة سيطر على حريق في عدادات كهربائية في مبني سكني بحي الشرفية”.

وأضاف الدفاع المدني أنه تم إخلاء (9) أشخاص ونقل (5) إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.