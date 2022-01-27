شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سفارة السعودية في أوغندا تنفي مقتل أحد مواطنيها دهسًا تحت أقدام فيل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 يناير 2022

الخليج 365- متابعات

نفت سفارة المملكة العربية السعودية في أوغندا، اليوم الخميس، ما أشيع عن مـقتل أحد المواطنين السعوديين دهـسًا تحت أقدام فيل في إحدى المحميات الطبيعية في أوغندا.



وجاء النفي على لسان مدير شؤون السعوديين في سفارة المملكة لدى جمهورية أوغندا خلال تصريحات أدلى بها لصحيفة ”عكاظ“ السعودية.

وكان مسؤول في شؤون الحياة البرية في أوغندا أورد خبر سائح سعودي تعرض للدهس حتى الموت من قِبل فيل أثناء رحلة صيد في حديقة شعبية بأوغندا.