إدانة إمام مسجد كويتي زوَر شهادة رعاية ابنه المعاق للحصول على "امتيازات مالية‎‎"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 يناير 2022

الخليج 365- متابعات

أدانت محكمة كويتية أحد أئمة المساجد؛ إثر تزويره شهادة تفيد برعايته لابنه المعاق وتنازل زوجته عن حقها في الرعاية؛ للحصول على امتيازات مالية عن طريق هذه الشهادة.



وأيدت المحكمة تغريم الإمام مبلغ 3000 دينار (9.9 ألف دولار)؛ ”لتزويره شهادة رعاية ابنه وإقرار زوجته بالتنازل عن الرعاية دون علمها“، وفق ما ذكرته حسابات إخبارية كويتية.

وقال حساب ”أمن ومحاكم“ المحلي المعني بنقل أحدث أخبار الأمن والقضاء: ”إن المحكمة أيدت حكم تغريم الإمام، وهو مواطن؛ بتهمة تزويره للشهادة رغم إعادته مبلغ 10 آلاف دينار (33 ألف دولار) للتأمينات قيمة تسوية راتبه التقاعدي“.