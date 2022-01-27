شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير عالي الخطورة من الأمن السيبراني بشأن وجود ثغرات في منتجات “آبل” والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني تحذير أمني عالي الخطورة بعد أن أعلنت شركة “آبل” إصدار عدة تحديثات لمعالجة عدد من الثغرات في بعض المنتجات.

وأوضح المركز أن الشركة أصدرت تحديثات بسبب وجود ثغرات في عدد من المنتجات، حيث يمكن للمهاجم استغلالها وتنفيذ برمجيات خبيثة ورفع الصلاحيات لزيادة قدرته على التعديل في النظام.

ودعا المركز إلى تحديث المنتجات المتأثرة، حيث أصدرت Apple توضيحًا لهذه التحديثات عبر الرابط التالي :هنا.