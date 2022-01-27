شكرا لقرائتكم خبر عن حريق في المستودعات بالصناعية الأولى في الرياض (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: اندلع حريق في المستودعات الصناعية الأولى بالرياض،بحسب ما أكده مدني الرياض. يأتي هذا في الوقت الذي يباشر فيه مدني الرياض حادث حريق اندلع في مستودعات بالصناعية الأولى. ونشر مدني الرياض صورا أولية للحريق، ولازالت عمليات الإخماد مستمرة .

كانت هذه تفاصيل خبر حريق في المستودعات بالصناعية الأولى في الرياض (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.