شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الثلوج تزين مرتفعات جبل اللوز ومركز علقان بتبوك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شهدت مرتفعات جبل اللوز ومركز علقان بمنطقة تبوك اليوم، تساقط خفيف للثلوج.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – انخفاض درجات الحرارة على مناطق تبوك، حائل، الحدود الشمالية، الجوف، الشرقية، الرياض، القصيم، مكة المكرمة والمدينة المنورة يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق خاصه على الحدود الشمالية والجوف حيث تصل سرعة الرياح إلى 60 كم/ساعة.

كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من شرق المملكة وجنوب غرب المملكة, ولا يستبعد تساقط الثلوج على الحدود الشمالية (طريف)، الجوف (القريات) وتبوك (جبل اللوز وعلقان).