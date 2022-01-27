شكرا لقرائتكم خبر عن “الداخلية” تحذر مجدداً: السجن وغرامة 200 ألف ريال في حال ارتكاب هذه المخالفة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

جددت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، تحذيرها من مخالفة تعليمات العزل أو الحجر الصحي المؤسسي.

وأوضحت عبر حسابها على “تويتر”، أنه يعاقب كل من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي المؤسسي بغرامة تصل إلى 200 ألف ريال أو السجن لمدة لا تزيد عن سنتين أو بهما معاً.

وأكدت أنه في حال تكرار المخالفة، فإنه سيتم مضاعفة العقوبة المقررة في المرة السابقة.

وأضافت أن المخالفة المذكورة إذا صدرت عن أحد من غير المواطنين، فسيتم معاقبته بالإبعاد ومنع دخوله نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة المقررة بحقه.

يأتي هذا في وقت أعلنت فيه وزارة الصحة، تسجيل 4738 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مؤكدة أنه تم تسجيل 4973 حالة تعافي، بينما تم تسجيل حالتي وفاة، وارتفعت الحالات الحرجة إلى 825 حالة.

وشددت على ضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد أخذ اللقاحات، وأهمية الالتزام بارتداء الكمامة، وترك مسافة آمنة، وغسل الأيدي، للحد من انتشار الوباء.