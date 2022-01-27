تعرف على نتائج الثانوية العامة في الكويت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة التربية الكويتية، الخميس، نتيجة الثانوية العامة للفصل الدراسي الأول (لطلاب الصف الثاني عشر) بقسميه العلمي والأدبي.



ويمكن للطلاب معرفة النتائج الخاصة بهم من خلال الرابط الآتي على موقع الوزارة: https://moe.edu.kw/HSTerm.aspx

ولا يتطلب الأمر سوى إدخال الرقم المدني ورقم الجلوس الخاص بالطالب، ثم الضغط على أيقونة: بحث، في أقصى يسار الصفحة.

من جانبه، أعلن وكيل وزارة التربية الكويتية بالإنابة الوكيل المساعد للشؤون القانونية الدكتور بدر بجاد المطيري عن رفع نتائج الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2021/ 2022 لطلبة الصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي، إضافة إلى التعليم الديني والتربية الخاصة.

وأشار المطيري إلى أن النتائج رفعت على موقع الوزارة الإلكتروني الرسمي وتطبيق الهاتف الخاص بوزارة التربية ويمكن للطلبة الاستعلام عن نتائجهم عبر إدخال الرقم المدني، موضحا أن باب التظلمات سيفتح أمام الطلبة الراغبين بمراجعة درجاتهم بدءا من الأحد 30 يناير/كانون الثاني حتى الثلاثاء الأول من فبراير/شباط في مقر الكنترول المركزي.

‏وأعرب المطيري عن خالص تهانيه لأبنائه الطلبة بالنجاح والتفوق، مشيرا إلى أن الفرصة ما زالت سانحة أمامهم لتحقيق مزيد من النجاح خلال الفصل الدراسي الثاني.

وأضاف أن الوزارة بجميع قطاعاتها أدت جهودا كبيرة في تأمين جهوزية لجان الاختبارات وفق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية المطلوبة، وتوفير البيئة الملائمة والآمنة والأجواء المناسبة لأبنائنا الطلبة خلال فترة الاختبارات الماضية