كيف يهدد تصلب الجلد بأمراض خطيرة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض الجلدية إن تصلب الجلد Scleroderma مرض جلدي مزمن يندرج ضمن أمراض المناعة الذاتية، ويؤدي إلى تصلب الجلد أو تليفه، وتغيرات في الأوعية الدموية وتكوين أجسام مضادة ذاتية.



وأضافت الرابطة أنه ينقسم إلى تصلب الجلد الجهازي المحدود، يؤثر بشكل أساسي على اليدين والذراعين والوجه، وتصلب الجلد الجهازي المنتشر، الذي يتطور بسرعة ويؤثر على مساحة كبيرة من الجلد، بالإضافة إلى أعضاء داخلية مثل الكلى، والمريء، والقلب، والرئتين.

ويرفع النوع الأول خطر الإصابة بضعف العضلات وآلام المفاصل ومتلازمة النفق الرسغي، في حين قد تترتب على الثاني عواقب مثل قصور القلب والفشل الكلوي والالتهاب الرئوي والارتجاع المريئي.

وأشارت الرابطة إلى أنه لا علاج لتصلب الجلد، نظراً لأن سببه مجهول، لكن العلاج يعتمد على حالة كل مريض على حدة لتخفيف الأعراض.

ويشمل العلاج على سبيل المثال أدوية زيادة تدفق الدم إلى الأطراف. ولأنه مرض مناعي ذاتي، فإن من أساسيات علاجه، الأدوية المثبطة للمناعة.