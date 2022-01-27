وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان يلتقي السفير الهولندي لدى بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

بحث وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أحمد عرمان، امس في العاصمة المؤقته عدن، مع سفير مملكة هولندا لدى اليمن بيتر ديرك هوف، آخر تطورات ومستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية، وسُبل تعزيز أوجه التعاون والعمل المشترك بين البلدين الصديقين في مجال حقوق الإنسان.



واستعرض الوزير عرمان، واقع حقوق الإنسان في اليمن في ظل استمرار الانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي الانقلابية ضد المدنيين في مختلف المحافظات، وعدوانها المستمر على مختلف المدن اليمنية، واستخدامها المدنيين دروعا بشرية.

وأشار إلى ضرورة تقديم الدعم الفني وبناء القدرات المؤسسية لأجهزة إنفاذ القانون في المناطق المحررة لضمان التزامها بمبادئ ومعايير حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني مما يعزز من احترام وحماية حقوق الإنسان.

وأشاد عرمان، بالموقف الهولندي الداعم للحكومة الشرعية وأهمية التعاون بين البلدين في مجال تأهيل وبناء قدرات الكوادر الوطنية في شتى المجالات .. مشيراً إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة والحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخفيف معاناة الشعب اليمني .. داعيا المجتمع الدولي لدعم ومساندة هذه الجهود.

من جانبه أكد السفير الهولندي، على إيلاء بلاده أهمية كبيرة للعلاقات الثنائية مع اليمن، واهتمامها بدعم جهود الوزارة في مجال حقوق الإنسان .. مؤكدا الحرص على الشراكة والعمل مع الوزارة في كافة التدخلات والمشاريع الإنسانية .. مثمنا حرص الوزارة على السعي لحماية حقوق الإنسان في اليمن.