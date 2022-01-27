شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة بنتلي تعلن عن أول سيارة كهربائية بالكامل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة صناعة السيارات الفارهة بنتلي موتورز، اليوم الخميس، اعتزامها تطوير أول سيارة كهربائية من إنتاجها وطرحها بحلول 2025.



وتهدف الخطوة من جانب شركة بنتلي ومقرّها المملكة المتحدة إلى الانضمام إلى شركات السيارات الأخرى، التي تحوّلت إلى إنتاج السيارات صديقة البيئة.

كما تعتزم الشركة البريطانية المملوكة لمجموعة فولكسفاجن الألمانية استثمار نحو 2.5 مليار جنيه إسترليني (3.4 مليار دولار) في مشروعات مهمة خلال السنوات العشر المقبلة.

وستطور الشركة وتنتج السيارات الجديدة في مصنع كرو ببريطانيا، على أن يتم طرح السيارة الكهربائية في السوق عام 2025.

ولم تتطرق الشركة لمزيد من التفاصيل حول شكل أول سيارة كهربائية بالكامل.

وتتوقع بنتلي أن يحقق برنامجها الاستثماري الكبير تحولا كاملا في محفظة منتجاتها بالكامل وفي مجمع كرو الصناعي الذي يضم حوالي 4000 موظف.

وتأمل بنتلي من خلال الاستثمارات الجديدة أن تدمج تقنيات الإنتاج الخضراء الصديقة للبيئة في جيل جديد من التكنولوجيا الرقمية والتأثير البيئي المنخفض ومنشأة تصنيع عالية القيمة.

وبحسب بنتلي فإن خطط تطوير السيارة الكهربائية تعد جزءا من استراتيجية "ما بعد الـ 100" التي أطلقتها في 2020 بهدف تحول شركة بنتلي إلى شركة محايدة من حيث الانبعاثات الكربونية بحلول 2030.

وتقول بنتلي إن استراتيجية "ما بعد الـ 100” هي خارطة طريق طموحة وذات مصداقية تستهدف التخلص من الانبعاثات الكربونية في إجمالي نشاط الشركة بما في ذلك التحول إلى السيارات الكهربائية بنسبة 100% خلال ثمان سنوات.

كانت بنتلي قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الحالي نمو مبيعاتها العالمية خلال العام الماضي بنسبة 31% إلى 14659 سيارة في ظل الطلب القوي على السيارات الحديثة عالية القيمة. وزادت مبيعات السيارات الفارهة بشكل أساسي في الأسواق الرئيسية على مستوى العالم مثل الصين والولايات المتحدة.

حظر السيارات التي تعمل بالبنزين

وتخطط المملكة المتحدة لأن تكون إيجابية مناخيًا، إذ تتضمن خططها الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة والتشجير، والانتقال أيضًا إلى منطقة محايدة من البلاستيك، لإزالة المزيد من المواد من البيئة.

وستحظر المملكة المتحدة بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل، بدءًا من عام 2030.

وسجلت المملكة المتحدة زيادة بنسبة 75% في تسجيل السيارات الكهربائية، من 108 آلاف في 2020 إلى 191 ألفًا في 2021.

وكانت السيارة الكهربائية الأكبر مبيعًا في المملكة المتحدة خلال 2021، هي "طراز 3"، من إنتاج شركة تيسلا الأميركية.

ومطلع الأسبوع الجاري، أعلنت شركة بنتلي عن طرح نسخة الدفع الهجين Plug-in من أيقونتها Flying Spur في الأسواق خلال الربع الثاني من العام الجاري بسعر يبدأ من 210 ألف و987 يورو.

وأوضحت الشركة البريطانية أن السيارة الجديدة تظهر بطول 5.32 م، وتعتمد على سواعد محرك بنزين V6 مع آخر كهربائي في نظام نقل الحركة، والذي يستمد طاقته من بطارية سعة 18 كيلووات ساعة، وهو ما يصل بالسيارة إلى مدى السير 40 كلم، وبسرعة أقصاها 140 كلم/س.

ويولد محرك البنزين V6 سعة 2.9 لتر وبقوة 306 كيلووات/416 حصانا.

وبتضافر جهود المحركين تصبح قوة النظام 400 كيلووات/544 حصان، مع عزم الدوران الأقصى 750 نيوتن متر.

وبفضل هذه القوة الهائلة تتسارع السيارة بوزن 2.5 طن من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 4.1 ثانية، كما تصل إلى السرعة القصوى 285 كلم/س، ومن المتوقع أن يقل معدل استهلاك السيارة من الوقود 12.7 لتر/100 كلم.