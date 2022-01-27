“الصحة”‬⁩ تسجل 4738 إصابة جديدة بكورونا‬⁩ و4973 حالة تعافي

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جدة - الخليج 365–فريقالتحرير:
أعلنت وزارة الصحة،اليوم الخميس، تسجيل 4738 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة.
وأضافت “الصحة” في بيانها اليومي عنمستجداتكورونا،أنهتمتسجيل4973حالةتعافيمنكورونا،بينما تم تسجيل2 حالاتوفاة، وارتفعت الحالات الحرجة إلى 825 حالة.
وأوصت “الصحة” بالاستمرار في تطبيقالإجراءات الاحترازية بعدأخذ لقاح (كورونا) مثل: ارتداء الكمامة، وترك مسافة آمنة، لافتةإلى أن اللقاح يسهمبشكل كبير في تقليل الإصابة، ولكن لا يمنعها، خاصة أن الجائحة ما زالت قائمة.
وكشفت الصحة عن إجمالي الوفيات وحالات التعافي وإجمالي الجرعات المعطاة من خلال إنفوجرافيك كالتالي:
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