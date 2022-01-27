طبيب روسي يكشف .. متى يشير ألم اليد إلى وجود السرطان؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

كشف الطبيب والمذيع التلفزيوني الروسي ألكسندر مياسنيكوف على قناة "روسيا 1" إنه قد يشير الألم أو التورم الذي يمنع الوظيفة الحركية لليد إلى الإصابة بالسرطان.



وكمثال، استشهد الطبيب بقصة أحد المرضى الذين جاءوا إليه بهذه الأعراض.

وأوضح: "كانت تعاني من تجلط الأوردة العميقة في ذراعها، وهو أمر غير معتاد دائمًا لأنه غالبًا ما يكون علامة على الإصابة بالسرطان" ، وفقا لوكالة سبوتنيك.

وأوصى مياسنيكوف أنه في هذه الحالة، أولاً وقبل كل شيء يجب استشارة طبيب عام وعدم البحث عن اختصاصي بمفردك. ولخّص الطبيب: "وهكذا كانت (المريضة) تذهب إلى طبيب أعصاب، ثم يرسلها إلى طبيب روماتيزم، وهكذا".