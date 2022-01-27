الارشيف / اخبار الخليج

طبيب روسي يكشف .. متى يشير ألم اليد إلى وجود السرطان؟

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طبيب روسي يكشف .. متى يشير ألم اليد إلى وجود السرطان؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

كشف الطبيب والمذيع التلفزيوني الروسي ألكسندر مياسنيكوف على قناة "روسيا 1" إنه قد يشير الألم أو التورم الذي يمنع الوظيفة الحركية لليد إلى الإصابة بالسرطان.

 

وكمثال، استشهد الطبيب بقصة أحد المرضى الذين جاءوا إليه بهذه الأعراض.

 

وأوضح: "كانت تعاني من تجلط الأوردة العميقة في ذراعها، وهو أمر غير معتاد دائمًا لأنه غالبًا ما يكون علامة على الإصابة بالسرطان" ، وفقا لوكالة سبوتنيك.

 

وأوصى مياسنيكوف أنه في هذه الحالة، أولاً وقبل كل شيء يجب استشارة طبيب عام وعدم البحث عن اختصاصي بمفردك. ولخّص الطبيب: "وهكذا كانت (المريضة) تذهب إلى طبيب أعصاب، ثم يرسلها إلى طبيب روماتيزم، وهكذا".

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا