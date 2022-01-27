تعرف على الأكثر عرضة لكسر مفصل الفخذ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قالت الجمعية الألمانية لطب العظام إن كسر مفصل الفخذ هو كسر في النهاية العلوية لعظم الفخذ، مشيرة إلى أن الأشخاص الأكثر عُرضة لكسر مفصل الفخذ هم كبار السن ومرضى هشاشة العظام؛ نظرا لسهولة تعرضهم للسقوط والانزلاق أثناء المشي بسبب ضعف البنية العضلية والعظمية لديهم.



وأوضحت الجمعية أن أعراض كسر مفصل الفخذ تتمثل في الشعور بآلام مبرحة في منطقة الورك والحوض والأرجل وكدمات وتورم مفصل الورك وعدم القدرة على فرد الرجل المصابة وتعذر القدرة على المشي.

وشدّدت الجمعية على ضرورة الإسراع في إجراء الجراحة والخضوع للعلاج الطبيعي بعدها، وذلك لتجنب العواقب الوخيمة، التي قد تترتب على الكسر والمتمثلة في محدودية الحركة والعَرج والآلام المزمنة وأضرار الأعصاب (مثل اضطرابات الإحساس) وأضرار الأوعية الدموية (مثل اضطرابات سريان الدم).