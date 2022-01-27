شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على طريقة عمل شاي الكرك والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

الكرك من المشروبات التي يمكن تناولها في فصل الشتاء للحصول على التدفئة، وهو ذو مذاق ونكهة رائعة، ويمكنك الآن التعرف على عمل شاي الكرك.



الكرك من أنواع الشاي الذي يحضر على الطريقة الهندية ويتميز بمذاقه الخاص، حيث أنه يحتوي على مجموعة من التوابل ذات النكهة القوية والتي لها الكثير من الفوائد على صحة الإنسان، حيث أنه مفيد للقلب ولضغط الدم وتحسين مستويات السكر في الدم كما أنه يساعد على تدفئة الجسم في الطقس البارد.

من خلال التالي نتعرف معًا على طريقة عمل شاي الكرك بطريقتين مختلفتين.

طريقة عمل شاي الكرك:

المقادير:

علبة من الحليب المكثف.

6 ملاعق من السكر.

6 حبات من الهيل.

4 حبات من القرنفل.

عود من القرفة.

رشة من الزعفران.

4 مغلف من الشاي.

ملعقة كبيرة من الزنجبيل.

نصف ملعقة صغيرة من الهيل المطحون.

طريقة التحضير:

- نضع وعاء على النار به السكر ونضع حبات الهيل والقرفة والقرنفل والزعفران.

- تقلب المكونات حتى يذوب السكر، ويتم صب الماء الساخن مع التقليب المستمر.

- بعد أن يغلي الماء نضع الشاي والهيل المطحون والزنجبيل.

- نضيف الحليب المكثف وتقلب المكونات، وتصب في الأكواب وتقدم ساخنة.

طريقة عمل شاي الكرك بالحليب البودرة:

المقادير:

2 مغلف من الشاي.

ربع ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور.

4 ملاعق كبيرة من الحليب البودرة.

نصف ملعقة صغيرة من الحبهان.

عود من القرنفل.

عود من القرفة.

2 ملعقة صغيرة من السكر.

كوب وربع من الماء.

طريقة التحضير:

- نضع الماء في وعاء على النار ويضاف الحليب البودرة مع التقليب حتى يذوب تمامًا.

- نضيف الحبهان والقرفة والزنجبيل والقرفة، ويتم إضافة السكر وتقلب المكونات جيدًا.

- تترك المكونات على النار حتى تغلي لمدة 10 دقائق تقريبًا.

- يتم إضافة الشاي وترفع المكونات من على النار وتترك جانبًا قليلاً، ويتم صبه في الأكواب ويقدم بالهناء والشفاء