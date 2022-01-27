تعرف على أعراض الحمل بعد التبويض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

يوجد العديد من الأعراض التي تظهر على المرأة وتدل على أنها حامل ويمكنك التعرف على أعراض الحمل في بدايته بعد التبويض من خلال التالي.



بعد الزواج تحلم المرأة بأن تكون حامل ويمكن ملاحظة أعراض وعلامات الحمل في البداية بعد التبويض، وعادة يتم التبويض في أوقات محددة سواء في منتصف الدورة الشهرية ما بين اليوم العاشر واليوم الثامن عشر، إليكِ أعراض وعلامات الحمل بعد التبويض.

متى تظهر أعراض الحمل بعد التبويض؟

التبويض هو عبارة عن خروج البويضة من المبيض وتكون مستعدة للتخصيب، وعادة تحدث في اليوم الرابع عشر من الدورة الشهرية للنساء التي تكون دورتهن الشهرية مدتها 28 يوما، وفي هذا الوقت تكون البويضة مستعدة للتقليح، ووفقًا للدراسات المختلفة فإن أعراض الحمل بعد التبويض تظهر مع الانتهاء من عملية التبويض وقرب فترة الطمث.

تجارب أعراض الحمل بعد التبويض:

تختلف كل امرأة عن الأخرى في تجاربها مع الحمل، حيث أن كل امرأة لا تعاني من نفس الأعراض كما أن الأعراض تختلف من حمل لآخر، ولكن يوجد بعض الأعراض الشائعة التي من الممكن أن تصيب جميع النساء والتي تعتبر أول علامات الحمل بعد التبويض.

أول علامات الحمل بعد التبويض:

البويضة المخصبة تظل في قناة فالوب لمدة 3 أيام حتى تبدأ في الانتقال إلى الرحم، وفي هذه الحالة يكون هرمون الحمل موجود في الدم حتى إن لم يظهر في اختبارات الحمل ولكنه يظهر بعد قضاء فترة الطمث، وعادة يكون بعض التغيرات والأعراض التي يمكن للمرأة ملاحظتها ومنها:

- الشعور بالتعب والإرهاق مع الرغبة في النوم نتيجة ارتفاع هرمون البروجستيرون.

- وجود بعض قطرات الدم الحمراء أو البنية قبل موعد الدورة الشهرية مع الشعور بالألم البسيط.

- ارتفاع درجة حرارة الجسم خلال فترة الإباضة وخاصة في الأسابيع الأولى من الحمل.

- احتقان الثدي مع وجود تورم بسيط وألم خفيف، وهذا يحدث بسبب التغيرات الهرمونية التي تؤثر على الجسم.

- زيادة نسبة ضربات القلب وعدم انتظامها مع الانخفاض في ضغط الدم مما يتسبب في الشعور بالدوخة.

- الشعور بالألم في الظهر والذي يدل على أن البويضة تم وصولها إلى بطانة الرحم.

- الشعور بالقيء والغثيان في بداية الحمل وخاصة في فترة الصباح.

- وجود بعض التغيرات المزاجية والتعرض للقلق والتوتر نتيجة ارتفاع هرمون الإستروجين والبروجستيرون.