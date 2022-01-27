دراسة تكشف أن كيم كاردشيان تدمّر النساء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

كشفت دراسة أجرتها جامعة يورك في تورنتو الكندية أن صور نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كاردشيان تسبب المزيد من عدم الرضا عن الجسد بين الشابات.



سميت الدراسة في الواقع قطب كاردشيان وشقيقتها كايلي جينر كمؤثرين يساهمان في استياء النساء من أجسادهن بسبب محتواهن عبر الإنترنت بحسب نيويورك بوست.

وأصبح الجسم المثالي "النحيف السميك"، الذي حدده الباحثون على أنه "منحني"، يتميز بخصر صغير وبطن مسطح أكثر شهرة في وسائل الإعلام السائدة في الآونة الأخيرة.

ودرس الباحثان سارة ماكومب وجينيفر ميلز العلاقة بين نموذج الجسم والرضا الجسدي، واستطلعتا آراء 402 امرأة، تتراوح أعمارهن بين 18 و 25 عاما من مستخدمي تطبيق إنستغرام.

ووجدت الدراسة أن الجسم النحيف المثالي في الواقع تسبب في "المزيد من عدم الرضا عن الوزن والمظهر".

وفقا للدراسة، فإن الكمال في المظهر- مثل محاولة الوصول إلى جسد كارداشيان بشكل غير صحي - يمكن أن يتسبب في اضطراب الأكل وسلوكيات غير صحية للتحكم في الوزن وتدني احترام الذات والقلق الاجتماعي.

لذلك، عندما تغرق وسائل التواصل الاجتماعي في التركيز على الجسد "النحيف السميك"، فقد يكون من المفيد النقر على "إلغاء المتابعة"، وفقا للدراسة.

ونصحت الدراسة النساء بمتابعة الأشخاص وإحاطة أنفسهن بمن يلهمنهن ويجعلهن يشعرن بثقة أكبر.