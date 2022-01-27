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في 30 دقيقة.. علماء يطوّرون جهاز استشعار حيويّ يكتشف متغيرات كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قال معهد علمي حكومي أمس الأربعاء إن مجموعة من العلماء الكوريين الجنوبيين طوروا جهاز استشعار حيوي للفحص يمكنه اكتشاف متغيرات كورونا في غضون 30 دقيقة، وتكون نتائج اختباره دقيقة كاختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR).

 

قام الفريق بقيادة لي كوان-هاي من المعهد الكوري للعلوم والتكنولوجيا (KIST) بتطوير جهاز استشعار حيوي عالي الحساسية وقابل للحمل، لفحص المتغيرات من خلال إنزيم تحويل الأنجيوتنسين المسمى ACE2.

 

ACE2 هو مستقبل فيروسي مشترك بين جميع المتغيرات المعروفة لفيروس كورونا.

 

يعد اختبار PCR، الأكثر استخدامًا حاليًا، هو اختبار جزيئي يبحث عن المادة الوراثية لفيروس كوفيد-19. عادة ما تستغرق نتائج الاختبار بضع ساعات على الأقل.

 

قال المعهد إن جهاز الاستشعار البيولوجي، الذي تم تطويره يكتشف الفيروس بنجاح، في 30 دقيقة وأظهر حساسية مماثلة لتلك لاختبار البي سي آر.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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