شكرا لقرائتكم خبر عن بعد العودة الحضورية.. استشاري: الأسبوع القادم سنكتشف علاقة المدرسة بانتشار كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الدكتور سميح غزال، استشاري الأمراض المعدية، أن الأسبوع المقبل أو الذي يليه سيتضح فيه إن كان للمدارس أثر في انتشار فيروس كورونا أم لا، مشيرًا إلى أن المطمئن هو أن نسبة التطعيم المجتمعي عالية.

وأضاف “غزال” خلال مداخلة مع برنامج “نشرة التاسعة” المذاع عبر فضائية “الإخبارية”، أنه لا يمكن تحديد ذلك الآن كون المدارس فتحت أبوابها منذ 4 أيام فقط، مشددًا على ضرورة التسارع والإقبال على جرعة لقاح كورونا الثالثة.

وعاد طلاب المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال إلى المدارس لأول مرة منذ عامين يوم الأحد الماضي 23 يناير، وسط إجراءات احترازية مشددة حفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات.