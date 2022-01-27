شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. إطلاق 8 مشاريع للنقل العام في مختلف المناطق خلال 2022 والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال المتحدث باسم هيئة النقل العام، صالح الزويد، إن العام الجاري 2022 سيكون تاريخياً لمشاريع النقل العام من خلال إطلاق 8 مشاريع في مختلف مناطق المملكة.

وأضاف الزويد، خلال استضافته في قناة “العربية السعودية”: “المدن التي ستطلق فيها المشاريع تم اختيارها وفق معايير محددة تتمثل في الكثافة السكانية والازدحام المروري ووجود ثقافة النقل العام”.

وتابع متحدث النقل “إن هذه المشاريع ستسهم في تسهيل النقل العام داخل المدن، وتخفيف الازدحام المروري والتلوث والضوضاء”.

ولفت صالح الزويد، إلى أن أهم أهداف الهيئة هو تهيئة البيئة المناسبة لاستخدام وسائل النقل العام، والتحفيز على استخدامها بهدف وزيادة جودة الحياة بالحد من الازدحام والتلوث”.