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شكرا لقرائتكم خبر عن سر البرودة الدائمة لرخام ساحات المسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت وكالة شؤون المسجد النبوي سر البرودة الدائمة لرخام ساحات المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، حتى في أوقات ارتفاع درجة الحرارة في الصيف.
وقالت شؤون المسجد النبوي، عبر حسابها في “تويتر”: “إن الرخام الذي يغطي المناطق المخصصة للصلاة في الساحات من نوع التاسوس الأبيض، ويتميز بكونه عاكسًا للحرارة والضوء”.
وأضافت وكالة شؤون المسجد النبوي هذا النوع من الرخام “يمتص الرطوبة عبر مسام دقيقة خلال الليل، بينما في النهار يقوم بإخراج ما امتصه مما يجعله دائم البرودة في أوقات ارتفاع درجة الحرارة”.
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