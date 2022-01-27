شكرا لقرائتكم خبر عن مرض الحيرة وقاهر الإنسان.. قصة شاب أراد ترك الإدمان بعد وفاة 6 من أصدقائه ولكن! (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر استشاري التعافي من الإدمان، محمد السرحاني، من خطورة إدمان المواد المخدرة على الشباب والنشء، مؤكدا أن الإدمان مرض الحيرة وقاهر الإنسان.

وروى السرحاني، قصة شاب أراد ترك الإدمان بعد وفاة 6 من أصدقائه بجرعة زائدة، قائلا: “أتاني شاب أراد التعافي من الإدمان، فسألته لماذا أتيت، فقال 6 من زملائي ماتوا بسبب الجرعة الزائدة”.

وأضاف السرحاني لبرنامج “الراصد”، على قناة “الإخبارية”، “دخل الشاب برنامج علاجي في البدايات، ثم فضل أن ينسحب ولا يكمل العلاج لظروف معينة”.

وتابع السرحاني أن قصة الشاب انتهت بوفاته بجرعة زائدة ونُقل لنا خبر وفاته رحمه الله ليلحق بأصدقائه الذين توفوا أيضا بسبب الإدمان”.

وقال السرحاني محذرا من خطر الإدمان، “ليس له أمان، فهو قاهر وقاتل الإنسان بشكل عجيب، وهو مرض الحيرة والإنكار والصراع”.