شكرا لقرائتكم خبر عن هل يترتب على عدم وجود تفويض للسائق مخالفة؟.. «المرور» يرد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجه أحد المواطنين استفسارًا إلى “إدارة المرور” حول ما يترتب على عدم عمل تفويض للسائق من مخالفات.

وقال المواطن في سؤاله عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :” هل من الواجب تفويض سائقنا الخاص لقيادة سيارتنا عدد ٢ سيارة و ماذا يحصل إذا لم يفوض هل هناك مخالفة مثلا؟”.

وتجاوب حساب “المرور” مع الاستسفار، ورد موضحًا بأنه لا يترتب على عدم وجود تفويض مخالفة، وإنما وضع التفويض لتحديد المسؤول عن قيادة المركبة.