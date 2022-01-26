- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الموارد البشرية توضح ضوابط وشروط صرف الإعانة المالية لذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه يتم صرف الإعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة المصنفة بجدول الإعاقات.
جاء ذلك في رد على سؤال مواطن قال فيه “عندي بنت عندها خلع في الرجلين من هل تستحق التأهيل؟”.
وأجابت وزارة الموارد البشرية عبر حساب “العناية بالعملاء”، بقولها إنه ” يتم صرف الإعانة المالية للأشخاص ذوي الاعاقة المصنفة بجدول الإعاقات.
وأضافت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه يمكن الاطلاع على ضوابط صرف الإعانة المالية والإعاقات المصنفة فضلاً زيارة الرابط التالي : http://ow.ly/MUvV30r7RQv
وفي وقت سابق، أوضحت الوزارة عبر موقعها الرسمي ضوابط وشروط صرف الإعانة المالية لذوي الإعاقة كالتالي:
1- أن يكون المستفيد مسجل لدى الوزارة وتم تقييم إعاقته.
2- أن تكون الإعاقة مصنفة في برنامج الإعانة المالية لذوي الإعاقة.
3- أن لا يتجاوز إجمالي دخل المستفيد الشهري 4000 ريال.
4- أن لا تتجاوز مدة إقامة المستفيد في المرافق الصحية او التأهيلية الحكومية أو الأهلية على نفقة الدولة 6 أشهر خلال العام.
5- أن يكون المستفيد مقيماً في المملكة إقامة دائمة.
6- أن لا يكون من المستفيدين من خدمات الإيواء بمراكز الوزارة.
7- أن لا يتجاوز عمر المستفيد وقت حدوث الإعاقة 45 سنة.
كانت هذه تفاصيل خبر الموارد البشرية توضح ضوابط وشروط صرف الإعانة المالية لذوي الإعاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.