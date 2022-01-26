شكرا لقرائتكم خبر عن الموارد البشرية توضح ضوابط وشروط صرف الإعانة المالية لذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه يتم صرف الإعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة المصنفة بجدول الإعاقات.

جاء ذلك في رد على سؤال مواطن قال فيه “عندي بنت عندها خلع في الرجلين من هل تستحق التأهيل؟”.

وأجابت وزارة الموارد البشرية عبر حساب “العناية بالعملاء”، بقولها إنه ” يتم صرف الإعانة المالية للأشخاص ذوي الاعاقة المصنفة بجدول الإعاقات.

وأضافت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه يمكن الاطلاع على ضوابط صرف الإعانة المالية والإعاقات المصنفة فضلاً زيارة الرابط التالي : http://ow.ly/MUvV30r7RQv

وفي وقت سابق، أوضحت الوزارة عبر موقعها الرسمي ضوابط وشروط صرف الإعانة المالية لذوي الإعاقة كالتالي:

1- أن يكون المستفيد مسجل لدى الوزارة وتم تقييم إعاقته.

2- أن تكون الإعاقة مصنفة في برنامج الإعانة المالية لذوي الإعاقة.

3- أن لا يتجاوز إجمالي دخل المستفيد الشهري 4000 ريال.

4- أن لا تتجاوز مدة إقامة المستفيد في المرافق الصحية او التأهيلية الحكومية أو الأهلية على نفقة الدولة 6 أشهر خلال العام.

5- أن يكون المستفيد مقيماً في المملكة إقامة دائمة.

6- أن لا يكون من المستفيدين من خدمات الإيواء بمراكز الوزارة.

7- أن لا يتجاوز عمر المستفيد وقت حدوث الإعاقة 45 سنة.