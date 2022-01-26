شكرا لقرائتكم خبر عن تنويه مهم من “الغذاء والدواء” بشأن العبارات التحذيرية على المنتجات الغذائية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نوهت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بأهمية قراءة العبارات التحذيرية على بطاقة المنتجات الغذائية، لمعرفة المنتجات التي لا تتناسب مع بعض فئات المجتمع.

وأوضحت الهيئة، أن هذه الفئات تشمل الحوامل والمرضعات والأطفال ومرضى القلب وكذلك الرياضيين.

وأشارت إلى كون عبارة “غير مناسب للحوامل والمرضعات ومرضى القلب والرياضيين”، قد تعني أن المنتج الغذائي يحتوي على كافيين بكمية تزيد عن 150 ملغ/ لتر.

كما أوضحت أن عبارة “زيادة الكمية المستهلكة على 40 جم في اليوم قد تسبب الإسهال”، أن المنتجات الغذائية تحتوي على السوربيتول أو الزيليتول.

وأكدت أنه في حال احتواء المنتج الغذائي على أي من العبارات التحذيرية، فإن للمستهلك اختيار المنتج الغذائي أو تركه.