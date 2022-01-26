شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن تعديل أو إلغاء وقت الصلاة في الروضة الشريفة؟… “الحج” توضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت وزارة الحج والعمرة، مدى إمكانية تعديل أو إلغاء وقت الصلاة في الروضة الشريفة.

وأوضحت الوزارة خلال ردها على بعض التساؤلات عبر حسابها بتويتر، أن خاصية التعديل على المواعيد غير متوفرة.

وأشارت إلى أنه يمكن إلغاء الموعد قبل دخول وقت التصريح بأربع ساعات عن طريق تطبيق “اعتمرنا” ثم إصدار تصريح جديد بعد انتهاء مدة التصريح الأول.