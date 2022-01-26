جلسة مباحثات رباعية تضم حاكم دبي وولي عهد أبوظبي وملك البحرين والرئيس المصري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

شارك الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في جلسة مباحثات رباعية مع ‎الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.



وبحسب بيان للرئاسة المصرية فإن السيسي ناقش مع نائب رئيس دولة الإمارات وولي عهد أبوظبي وملك البحرين بقصر الوطن في أبوظبي دفع آليات العمل المشترك لمواجهة التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة.

ووصل الرئيس المصري في وقت سابق من اليوم إلى أبوظبي في زيارة لدولة الإمارات قال إنها "تأتي استمراراً لمسيرة العلاقات الوثيقة والمتميزة التي تربط البلدين وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد".

وجرى عقد لقاء جمع السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، في قصر الوطن بأبوظبي، حيث جدد السيسي، في هذا الإطار الإعراب عن تضامن مصر حكومة وشعباً مع دولة الإمارات جراء الهجوم الحوثي على منشآت مدنية.

وأكد السيسي إدانة مصر لأي عمل إرهابي تقترفه مليشيات الحوثي لاستهداف أمن واستقرار وسلامة دولة الإمارات ومواطنيها، ودعم بلاده لكل ما تتخذه دولة الإمارات من إجراءات للتعامل مع أي عمل إرهابي يستهدفها.

يأتي ذلك في إطار موقف مصر الراسخ من دعم أمن دولة الإمارات العربية المتحدة واستقرارها والارتباط الوثيق بين الأمن القومي المصري وأمن الإمارات.

وأمس، وصل العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى أبوظبي في زيارة أخوية لدولة الإمارات، حيث بحث مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات والمملكة والسبل الكفيلة بدعمها وتنميتها في جميع المجالات التي تدفع جهود التنمية المستدامة بما يحقق تطلعات شعبيهما إلى التقدم والازدهار ومصالحهما المشتركة.

وأشار ملك البحرين على الدعم والتأييد اللذين عبرت عنهما العديد من دول العالم لدولة الإمارات العربية المتحدة تجاه الاعتداء الحوثي الإرهابي مما يجسد المكانة الرفيعة التي تتبوأها دولة الإمارات على المستوى الدولي.

وجدد ملك البحرين دعم بلاده لدولة الإمارات معربا عن تمنياته بدوام الأمن والأمان والاستقرار.