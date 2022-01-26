شكرا لقرائتكم خبر عن تنويه مهم من “المرور” بشأن مزاد اللوحات الإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نوهت الإدارة العامة للمرور عن طرح مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني غدًا الخميس، وذلك عبر منصة ⁧أبشر⁩. وتُمكن المنصة الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونياً من خلال الخطوات التالية: – الدخول على منصة “أبشر” ثم اختر خدمات من تبويب خدماتي. – اختيار المرور. – اختار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

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