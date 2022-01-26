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"بنتلي" تعتزم تصنيع أول سيارة كهربائية بالكامل في 2025

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 يناير 2022

قالت شركة ”بنتلي“ البريطانية للسيارات الفاخرة، اليوم الأربعاء، إنها ستبدأ في تصنيع أول سيارة كهربائية بالكامل في عام 2025، وهي خطوة هامة في التحول المخطط لوحدة ”فولكس فاجن“ إلى السيارات الكهربائية بالكامل بحلول 2030.

وتعهدت ”بنتلي“ باستثمار 2.5 مليار حنيه إسترليني (3.4 مليار دولار) في مجال الاستدامة خلال العقد القادم.

وقالت الشركة، إنها ستجدد مصنعها في بريطانيا في مدينة كرو لتصنيع السيارات الجديدة. ولم تتطرق الشركة لمزيد من التفاصيل حول شكل أول سيارة كهربائية بالكامل.

وفي وقت مبكر من هذا الشهر، قالت ”بنتلي“ إنها حققت رقما قياسيا في مبيعات 2021، إذ ارتفعت المبيعات العالمية 31% وسط طلب قوي على السيارات الفاخرة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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