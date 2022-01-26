تعرف على أشهر أدعية المطر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

شهدت مختلف المحافظات صباح اليوم الأربعاء ، تساقط الأمطار بشكف كثيف على مختلف الانحاء ، وبدأ الجميع يتسائل عن دعاء المطر ، وورد دعاء المطر فى الكثير من الأحاديث النبوية، التي يبحث عنها المسلمون في وقت تساقط الأمطار، من بينها ما روته السيدة عائشة رضى الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا رأى المطر يقول: "اللهم صيبًا نافعًا".



دعاء المطر

ومن أشهر أدعية المطر التي وردت عن الصحابة والتابعين: "اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به".

ورد أيضا فى دعاء المطر "اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ".

أدعية المطر

دعاء المطر .. كما ورد عدد من الأدعية "اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضار، اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضار، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغنى ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين،اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به ،اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته".

تشهد البلاد تقلبات جوية سريعة وحادة اليوم الأربعاء تتمثل في سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط للرياح وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة علي شمال البلاد .