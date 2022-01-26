إصابة شخص وتضرر مبان جراء انفجار بالعاصمة اليونانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قال مسؤولون وشهود إن شخصا أصيب وتضررت عدة مبان جراء انفجار في وسط العاصمة اليونانية أثينا تسبب في نشوب حريق في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.



وقال رئيس العاملين في المركز الوطني للرعاية في حالات الطوارئ جيورجوس ماثيوبولوس لقناة سكاي تي.في إن شخصا أصيب بحروق وتم نقله إلى المستشفى.

وقال مسؤول بفرق الإطفاء إنه لم يتضح على الفور سبب الانفجار أو الحريق.

وقال قائد فرق الاطفاء في موقع الحادث "نشب حريق.. وكان هناك انفجار قبل ذلك".

وقال مسؤول بفرق الإطفاء لسكاي تي.في "لا نعرف سبب ذلك حتى الآن.. هناك أضرار مادية كبيرة واندلع حريق".