شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كل ما تريد معرفته حول ماسك الجيلاتين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 يناير 2022

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ماسك الجيلاتين من الماسكات المميزة التي لها تأثير جيد على البشرة وتساعد على تفتيح لونها، إليكم طريقة ماسك الجيلاتين للبشرة وفوائده.



للحصول على بشرة فاتحة اللون ونضرة يمكنك اللجوء إلى استخدام ماسك الجيلاتين والذي له تأثير كبير في تفتيح البشرة وحمايتها من الكثير من المشكلات، كما أنه يعتبر من الماسكات الطبيعية الفعالة والخالية من المواد الكيميائية، فضلا على أنه رخيص الثمن، تعرفي معنا على طريقة عمل ماسك الجيلاتين لتفتيح البشرة وأهم فوائد الجيلاتين للبشرة.

طريقة عمل ماسك الجيلاتين لتفتيح البشرة:

ماسك الجيلاتين وبياض البيض:

المكونات:

ملعقة صغيرة من الجيلاتين.

بياض بيضة.

طريقة التحضير:

- يتم خفق البيضة جيدا في وعاء، ويضاف إليها الجيلاتين مع الإستمرار في التقليب.

- يوضع الخليط على البشرة من خلال وضع طبقات متعددة عليها، ويترك حتى يجف تماما على البشرة.

- يتم إزالة الماسك برفق ووضع القليل من ماء الورد على البشرة.

- يمكنك تكرار الماسك مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج لتفتيح البشرة.

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ماسك الجيلاتين والعسل:

المكونات:

ملعقة صغيرة من الجيلاتين.

بياض بيضة.

ملعقة صغيرة من العسل.

ملعقة ونصف من الحليب.

طريقة التحضير:

- في وعاء نضع الحليب والجيلاتين، ويتم وضعهم على النار قليلاً حتى يذوب الجيلاتين.

- يترك حتى يبرد ويتم إضافة العسل وبياض البيض مع التقليب حتى تمتزج المكونات.

- يتم وضع الماسك على البشرة ويترك لمدة ربع ساعة أو حتى يتماسك ويُنزع الماسك برفق.

ماسك الجيلاتين والفحم لتفتيح البشرة:

المكونات:

نصف ملعقة صغيرة من الجيلاتين.

نصف ملعقة صغيرة من الفحم النشط.

ملعقة كبيرة من الماء الدافئ.

طريقة التحضير:

- نضع الجيلاتين والفحم النشط في وعاء.

- يُضاف إليهم الماء الدافئ ويقلبوا بشكل جيد.

- يُطبق الماسك على البشرة، ويُترك لمدة نصف ساعة ويُزال الماسك برفق من على البشرة.

- يتم ترطيب البشرة بماء الورد، ويمكنك تكرار هذا الماسك مرتين في الأسبوع.

فوائد ماسك الجيلاتين للبشرة

فوائد ماسك الجيلاتين للبشرة:

- الجيلاتين يحتوي على الكولاجين التي تحتاجه البشرة مما يتسبب في الوقاية من الشيخوخة والعلامات الدقيقة.

- تفتيح البشرة والمساعدة على جعلها نقية وخالية من العيوب.

- التخلص من علامات السيلوليت التي توجد على الجلد وهذا بفضل الكولاجين.

- يعتبر من المكونات الهامة التي تساعد على الشفاء من الحروق والجروح والخدوش الخفيفة التي تصيب البشرة.

- ماسك الجيلاتين يساعد على التخلص من طبقات الجلد الميت.

- إزالة الرؤوس السوداء بالإضافة إلى تقليل حجم المسام الموجودة على البشرة.

- يساعد الجيلاتين على التخلص من البقع الموجودة على البشرة الناتجة عن فرط التصبغ.