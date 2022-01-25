شكرا لقرائتكم خبر عن الحج والعمرة: 3 خطوات لظهور تذاكر النقل في تطبيق «اعتمرنا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حددت وزارة الحج والعمرة آلية وخطوات ظهور تذاكر النقل عبر تطبيق اعتمرنا.

جاء ذلك في رد من الوزارة، على سؤال مغرد قال فيه “تم شراء تذاكر النقل من التطبيق وخصم المبلغ ولم تطلع التذاكر.. ما السبب؟

وأجابت الوزارة عبر حساب “عناية وخدمات ضيوف الرحمن”، بقولها “حياك الله.. ستظهر التذاكر ضمن تذاكر النقل الغير المستخدمة في تطبيق اعتمرنا”.

وأضافت وزارة الحج والعمرة أنه يرجى التأكد من ظهور التذاكر من خلال الخطوات التالية:

1- الدخول إلى الإعدادات

2- تذاكر النقل

3- التذاكر الغير مستخدمة