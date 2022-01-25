شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الاتصالات توضح آلية التقديم على «خدمة الفايبر» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أنه يمكن التقدم بطلب خدمة الفايبر عبر الموقع الرسمي.

جاء ذلك في تغريد للهيئة عبر حساب العناية بالعملاء “معكـ”، ردا على شكوى عميل بسبب تقديمه لطلب تقديم الخدمة منذ سنوات ولم تصل، على الرغم من التوصيل لجيرانه.

وقالت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات: “عزيزي.. يمكنكم التقدم بطلب خدمة الفايبر عبر الموقع: http://citc.gov.sa/login .

وأضافت الهيئة أيضا أنه يمكن التواصل مع مزودي الخدمات والاستفسار عن الخدمات البديلة لتوفير خدمة الانترنت اللاسلكي عالي السرعة.